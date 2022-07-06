Гомельчанка спросила у разных ведомств, что делать с просроченными лекарствами: ответ удивил 2 6.07.2022, 12:00

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Все оказалось не так-то просто.

Жительница Гомеля поинтересовалась сначала у предприятия «Фармация», а потом у Минприроды, как правильно утилизировать препараты с истекшим сроком годности. Там ей дали разные ответы: в одном случае оказалось, что схема утилизации пока еще не разработана, пишет телеграм-канал «Штодзень Гомель».

Гомельчанка Лариса Щирякова обратилась в Минприроды с вопросом о том, как правильно утилизировать медпрепараты, у которых истек срок годности. Ответ пришел ожидаемый: сбором просроченных лекарств должны заниматься медучреждения. Но на практике оказалось, что схема сбора таких препаратов еще только разрабатывается.

— Схема города Гомеля в настоящее время находится в стадии уточнения, — сообщается в ответе Гомельского областного комитета природных ресурсов и экологии.

В начале прошлого месяца Лариса Щирякова обратилась на предприятие «Фармация», чтобы уточнить вопрос по переработке самих медикаментов и их неэкологичной упаковки.

Там гомельчанке ответили, что упаковочный картон можно сдать в Гомельский райжилкомхоз. А что касается лекарств с истекшим сроком годности, то их придется везти в Минск и сдавать на коммунальное предприятие «Экорес».

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