Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу 4 6.07.2022, 12:04

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Закрыт важный экспортный терминал.

Российский суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток.

Причиной такого решения стали нарушения, якобы выявленных Ространснадзором во время оценки технического состояния опасных производственных объектов и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Казахстан имеет большие запасы нефти, но не имеет выхода к морю, кроме Каспийского. Нефть экспортируется из Казахстана через терминал в Новороссийске на Черном море.

Как известно, недавно между Россией и Казахстаном возникли разногласия из-за войны в Украине. В частности, казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вряд ли признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Украина призвала государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

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