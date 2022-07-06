Режим Лукашенко продолжает торговать с ЕС 3 6.07.2022, 12:06

1,936

Западные страны все еще ведут бизнес с соучастником агрессии против Украины.

После начала действия санкций торговля с Евросоюзом просела, но ее объемы все еще превосходят позапрошлый год.

По итогам пяти месяцев 2022 года белорусский товарный экспорт в Евросоюз сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий товарооборот составил 4,697 млрд долларов в эквиваленте – он сократился на 25% в долларовом выражении, свидетельствуют данные Белстата, пишет thinktanks.by.

Однако стоит учитывать, что прошлый год был пиковым в белорусской внешней торговле. Товарооборот с ЕС тогда вырос более чем на 40%, а экспорт туда за январь-май вырос в 2 раза. Поэтому проседание всего на 20% означает, что торговля остается более интенсивной, чем была в позапрошлом году.

Отметим, что в январе-мае 2021-го товарооборот ЕС и Беларуси вырос к уровню предыдущего года. Таким образом, в 2022-м размеры белорусских поставок в Евросоюз все еще выше уровней 2020 года.

Импорт просел более значительно - 30,8%, до 1 793,1 млн долл. Сальдо для РБ оказалось со знаком плюс (1 млрд долларов), учитывая, что многие меры со стороны развитых экономик били именно по импорту.

В то время как торгово-экономические отношения Беларуси и ЕС сокращаются, торговля с Россией демонстрирует рост. По итогам пяти месяцев 2022 года товарооборот РБ и РФ составил 16 084,6 млн долл. (+10,4% к уровню прошлого года).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».