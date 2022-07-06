Воины 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили русский танк и его экипаж близ Лисичанска
- 6.07.2022, 12:24
Бойцы показали документы врага.
В бою вблизи Лисичанска воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж.
Видеозапись уничтоженного танка опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем телеграм-канале.
Кроме того, бойцы нашли документы одного из уничтоженных врагов - водительское удостоверение украинского образца, паспорт террористической "ДНР" и военный билет времен СССР, выданные Яворскому Борису Леонидовичу.