Воины 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили русский танк и его экипаж близ Лисичанска 6.07.2022, 12:24

Бойцы показали документы врага.

В бою вблизи Лисичанска воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж.

Видеозапись уничтоженного танка опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем телеграм-канале.

Кроме того, бойцы нашли документы одного из уничтоженных врагов - водительское удостоверение украинского образца, паспорт террористической "ДНР" и военный билет времен СССР, выданные Яворскому Борису Леонидовичу.

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