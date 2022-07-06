Ученые рассказали о факторе, который спас тысячи пожилых людей от болезни Альцгеймера 5 6.07.2022, 12:31

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Исследователи из США сделали необычное медицинское открытие.

Специалисты из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что ежегодное прививание пожилых людей от гриппа связано с более низкой вероятностью развития болезни Альцгеймера. Исследование около двух миллионов добровольцев в течение четырех лет показало: когнитивные нарушения реже развиваются у тех, кто прививался. При этом, чем дольше люди участвовали в вакцинации, тем лучше были защищены, пишет «Вокруг света».

По данным ученых, только в США количество людей с данным диагнозом превышает 6 миллионов. Некоторые исследования показали, что показатель снижается, если вовремя лечить заболевания сердечно-сосудистой системы. Также были предположения, что системные иммунные реакции, влияющие на мозг, могут сказываться на развитии Альцгеймера.

Известно, что со снижением когнитивных способностей, особенно среди пожилых, связаны инфекции и опасные для человека микроорганизмы. В том числе респираторные вирусные заболевания (грипп), пневмония, герпес, инфекции мочевыводящих путей и ЖКТ, недавно присоединившийся к этому списку ковид и многие другие.

Авторы нового исследования выдвинули гипотезу, что предотвращение этих инфекций или ослабление их может помочь сохранить когнитивные функции и отсрочить либо снизить риск развития деменции. Не заболеть или легче перенести инфекцию людям традиционно помогают прививки.

Для проверки ученые выбрали вакцинацию против гриппа, которая проводится ежегодно. В исследовании участвовали более 1 миллиона 800 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше, без деменции и даже легких когнитивных нарушений. Ровно половина из них была привита от гриппа хотя бы раз.

Наблюдения проводились четыре года. За это время болезнь Альцгеймера развилась у 8,5% невакцинированных пациентов и у 5,1 % вакцинированных. Разница составила около 32 тысяч человек. По выводам авторов, это достаточно сильный защитный эффект.

Однако ученые признаются, что механизм действия им по-прежнему не до конца ясен и требует дальнейшего изучения. Исследователи также планируют выяснить, помогает ли прививка людям, у которых уже есть диагноз деменция, в том числе ее разновидность — болезнь Альцгеймера, пишет Sci-news.com.

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