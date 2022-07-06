Сколько стоят дома и дачи с хорошим ремонтом до 40 км от Минска 5 6.07.2022, 12:57

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Ценник начинается от 33 тысяч долларов.

Недалеко от Минска есть множество хороших загородных объектов, которые привлекают внимание архитектурой, интерьером и локацией. Нашли среди них дома и дачи с хорошим ремонтом в пределах 40 км от Минска до 100 тысяч долларов. Как они выглядят, показал realt.by.

Садовое товарищество Пралеска ПРУП «Завод Эпос»

Дачный участок с двухэтажным домом 2020 года постройки продается в СТ Пралеска ПРУП «Завод Эпос» в Логойском районе, в 29 км от МКАД. Общая площадь дома — 91,7 «квадрата», мансардный этаж занимает 36, 9 м².

Каркасный дом утеплен и обшит сайдингом. Внутри установлены стеклопакеты, стены отделаны вагонкой, есть печь-камин. В комнатах на полу лежит ламинат, в ванной - плитка с подогревом. В санузле имеется душевая кабина и бойлер. Помимо этого, есть дополнительный туалет на улице. Вода в СТ сезонная, газ не проведен.

К участку ведут хорошие подъездные пути. Дорогу чистят круглый год. Территория занимает 6,88 сотки. Там растет небольшой сад, а также высажены ели. Участок с трех сторон огорожен сеткой-рабицей.

Стоимость дачи - 33 500 долларов.

Деревня Волковыск

Каркасный дом 2022 года постройки находится в деревне Волковыск Червенского райна, в 35 км от МКАД. Общая площадь дома - 120 "квадратов".

На первом этаже есть шесть комнат. Три из них изолированы. Потолок, пол и стены утеплены. Внутри дом отделан имитацией бруса и ДСП. Потолки натяжные, на полу лежит ламинат. В большой гостиной установлены панорамные окна, которые выходят на южную и западную стороны. Терраса, что примыкает к коттеджу, занимает 24 «квадрата». Из мебели есть кухонный гарнитур.

В доме два санузла. Отапливается он энергоэффективным тепловым насосом. Управлять климатом в доме можно дистанционно через интернет.

На участке пробита своя скважина. Канализация — двойной септик из шести колец по 1,5 м.

Угловой участок размером 15 соток находится в частной собственности. Здесь же есть и хозблок на 12 м² .Территория огорожена. На участке уложены дорожки и имеются парковочные места для двух автомобилей.

Стоимость дома — 89 тысяч долларов.

Деревня Латушки

Дача в деревне Латушки Дзержинского района была построена в 2020 году. Объект находится в 30 км от Минска. Стильный дом в скандинавском стиле с террасой занимает 62,5 м². Рядом возведен гостевой дом с баней.

Дом построен по современным технологиям из экологичных материалов. Высокие потолки увеличивают пространство. Интерьер выдержан в едином стиле. В доме есть второй небольшой уровень, где располагается спальня.

Объект полностью готов к круглогодичному проживанию: на участке есть скважина, канализация введена в дом, а отопление - электрическое. Санузел совмещенный. Там установлена душевая кабина.

Участок занимает 10 соток. Там сделан ландшафтный дизайн: высажены деревья, уложены дорожки и организована зона парковки. За участком находится собственный пруд. Дом расположен на обособленной улице, в стороне от деревни в окружении соснового леса.

Дом отдают за 99 тысяч долларов.

Деревня Кисели

Продается дом из бруса 2021 года постройки в деревне Кисели в Воложинском районе. До него всего 39 км от Минска. Общая площадь дома с мансардным этажом - 84 м².

Внутри дом отделан деревом. На первом этаже располагается кухня-гостиная, прихожая и санузел. На мансардном этаже есть две жилые комнаты и кладовая. Все коммуникации введены.

Установлены панорамные теплые двухкамерные стеклопакеты с видом на террасу, что занимает почти 24 «квадрата».

Санузел в доме совмещенный, там есть душ, бойлер, система фильтрации воды.

На участке в 19 соток также имеется хозяйственная постройка площадью 25 м². На территории высажены плодово-ягодные деревья и кустарники.

Рядом есть сосновый лес, через который проходит «тропа здоровья», а также протекает река Ислочь. По словам автора объявления, для охотников на территории леса создан вольер для дрессировки охотничьих собак

Стоимость дома — 59 900 долларов.

Деревня Чуденичи

Дом из сруба в деревне Чуденичи в Логойском районе был построен в 2019 году и занимает 80,5 м². До МКАД всего 23 км.

Здесь обустроены три спальни, гостиная и кухня. Дом полностью обставлен мебелью. В просторном санузле установлена душевая кабина. Отапливается объект с помощью газа.

Рядом с домом есть место для отдыха. На территории имеется хозпостройка.

Размер участка — 8,83 сотки. Рядом есть лес и речка.

Стоимость объекта — 98 500 долларов.

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