В Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение нефти 19 6.07.2022, 13:05

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Это произошло после обещания Токаева увеличить поставки в Европу.

После обещания президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева увеличить поставки нефти в Европу, на нефтяную отрасль страны посыпались неприятности, в частности, 6 июля произошел взрыв на крупнейшем месторождении нефти Тенгиз. О взрыве пишет российское информагентство «Интерфакс».

Так, около 09.55 по местному времени в Жылыойском районе произошел взрыв трубы на месторождении Тенгиз, запасы которого оцениваются в 3,2 млрд тонн. В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения, еще три человека пострадали.

По факту происшествия начато расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил охраны труда), сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Расположенное на Западе Казахстана месторождение разрабатывает компания "Тенгизшевройл», которая на 50% принадлежит американской Chevron и еще на 25% - ExxonMobil. Сейчас на Тенгизе запущен проект расширения добычи стоимостью 45,2 млрд долларов, завершить который планировалось в 2023 году.

Напомним, двумя неделями ранее на Петербургском международном экономическом форуме Токаев отказался признать ДНР и ЛНР, а также выступил с критикой российских депутатов и пропагандистов.

В минувший понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности дружественным отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом.

Во вторник суд российского Новороссийска остановил работу морских терминалов, через которые казахстанская нефть уходила на экспорт.

Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти — 1,7 млн баррелей в день. На экспорт уходит 89% этого объема, причем большая часть — по трубе, ведущей в Новороссийск. Крупнейшими покупателями нефти из Казахстана в прошлом году стали Италия (17,9 млн тонн), Нидерланды (8,2 млн тонн) и Франция (4,5 млн тонн).

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