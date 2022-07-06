Белорусские медики смогут использовать упрощенную процедуру трудоустройства в Польше 1 6.07.2022, 13:06

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795 медиков из Беларуси уже получили разрешение на работу в Польше.

Об этом министр здравоохранения Польши Адам Недельский договорился со Светланой Тихановской во время встречи в Варшаве, в которой также участвовал представитель Фонда медицинской солидарности.

Дело в том, что врачи в любой стране должны пройти сложную процедуру нострификации дипломов, подтверждение образования, квалификации и опыта. Этот процесс для белорусских докторов также осложняется отсутствием возможности получения ряда документов из белорусских органов (Минздрав, МИД) или учреждений (университеты).

Министр проинформировал, что 795 медиков из Беларуси уже получили разрешение на работу в Польше.

Уже в следующие недели министерство представит упрощенную схему получения разрешения на практику для белорусских врачей.

Минздрав Польши рассмотрит возможность упростить требования к документам, чтобы белорусским медикам было реально их предоставить. Вся информация об этом будет в Фонде медицинской солидарности.

Министр заверил, что Минздрав заинтересовано в создании хороших условий для работы белорусских врачей.

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