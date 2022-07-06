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Стало известно, как наказали живодера, затаскивавшего лебедя в багажник

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  • 6.07.2022, 13:17
  • 15,598
Стало известно, как наказали живодера, затаскивавшего лебедя в багажник

Ранее пользователи соцсетей опознали мужчину.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, как мужчина заталкивает лебедя в багажник автомобиля на российских номерах. Он держит птицу за шею, лебедь отбивается. В итоге мужчине удается затащить птицу в багажник и захлопнуть крышку. Пользователи соцсетей опознали двух мужчин — оказалось это жители Витебской области. Ему 33 года и его зовут Роман.

Издание «Наша Нiва» сообщает, что он получил за это штраф в 480 рублей.

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