Стало известно, как наказали живодера, затаскивавшего лебедя в багажник

Стало известно, как наказали живодера, затаскивавшего лебедя в багажник10
- 6.07.2022, 13:17
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Ранее пользователи соцсетей опознали мужчину.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, как мужчина заталкивает лебедя в багажник автомобиля на российских номерах. Он держит птицу за шею, лебедь отбивается. В итоге мужчине удается затащить птицу в багажник и захлопнуть крышку. Пользователи соцсетей опознали двух мужчин — оказалось это жители Витебской области. Ему 33 года и его зовут Роман.
Издание «Наша Нiва» сообщает, что он получил за это штраф в 480 рублей.