Беларусь будет штормить 1 6.07.2022, 13:31

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Синоптики предупреждают о сильных дождях во второй половине дня.

Еще вчера Белгидрометцентр объявил на среду оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ночных гроз на западе Беларуси. Сегодня утром синоптики обновили прогноз: ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются на большей части территории страны до конца дня. Объявлено штормовое предупреждение.

Накануне синоптики предупреждали, что сегодня, 6 июля, по северо-западу Беларуси ожидаются сильные дожди. По уточненному прогнозу с 12 до 18 часов на большей части Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей ожидаются не просто дожди, а грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

— Неблагоприятные гидрометеорологические явления сохранятся до конца дня, — говорится в предупреждении.

В Минске сегодня также ожидается сильный дождь, с 12 до 18 часов прогнозируется гроза со шквалистым усилением ветра порывами до 15−20 м/с.

В крайних юго-восточных районах максимальная температура воздуха составит +30…+33°С.

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