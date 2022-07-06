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Российские оккупанты пытались нанести удар по острову Змеиный

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  • 6.07.2022, 13:48
  • 6,396
Российские оккупанты пытались нанести удар по острову Змеиный

Однако испугались украинских бойцов.

Российские оккупанты пытались ударить по острову Змеиный и вели разведку, чтобы помешать установке украинского флага.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше», — сказала она.

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