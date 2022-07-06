Доллар в Беларуси снова взлетит? 3 6.07.2022, 14:00

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Финансовый аналитик объяснил, что происходит с курсами.

В последние дни доллар ворвался в зону роста и как будто не думает останавливаться. Тем временем российский рубль, который подбирался к рекордному курсу 5 белорусских рублей за сотню, резко покатился вниз. Началось?

Сайт onliner.by разбирался с финансовым аналитиком Михаилом Грачевым.

Что случилось

Доллар дорожает пятые торги подряд. Пока не до рекордных значений, но валюта уже подобралась к отметке 2,7. Такого не было с мая.

У российского рубля еще интереснее: быстрое падение на Московской бирже и сегодняшний его обвал на 40 копеек у нас.

В чем причина?

Если очень коротко: российский рубль переукрепился, сейчас ищет баланс.

— В конце июня мы видели укрепление российского рубля на российском рынке, доллар снизился почти до 50 российских рублей. То, что мы видели, неестественный курс, — объясняет Михаил Грачев.

У российского рубля были две основные причины укрепляться. С одной стороны, сохраняются высокие цены на нефть, есть экспортные поступления и не до конца сняты валютные ограничения — нерезиденты не могут продавать ценные бумаги на российском рынке и выводить валюту за рубеж.

До 24 февраля иностранные фонды, компании вкладывались в российские ценные бумаги и по мере получения прибыли выводили ее в иностранной валюте. Сейчас возможности продать ценные бумаги у нерезидентов нет, а значит, и нет такого спроса на валюту.

— Вторая причина укрепления российского рубля — падение импорта из-за санкций, проблем с логистикой и оплатой. Внешнеторговых операций стало меньше, доллар и евро на российском рынке не были особо нужны, а рубль укреплялся, — поясняет эксперт.

Тогда почему рубль развернулся?

Укрепление рубля имеет и обратную сторону: кроме всего прочего, есть еще и российский бюджет, который формируется за счет налоговых поступлений, акцизов и так далее.

— За счет укрепления рубля поступления начали снижаться: если раньше можно было заработать валюту и продать ее по курсу 70 рублей, то потом приходилось это делать почти по 50. Разница большая, и это начало беспокоить Минфин и Минэкономразвития. Возникла дилемма: для Центробанка России дорогой рубль и дешевый доллар — это хорошо, поскольку сдерживает инфляцию на внутреннем рынке, а для Минфина плохо, потому что снижаются валютные поступления. Поэтому нужен баланс интересов.

Полагаю, сейчас этот баланс пытаются найти, потому что доллар по 50 российских рублей — это неадекватный уровень. Есть механизмы влияния на курсы, и похоже, что сейчас они включились, — резюмирует Михаил Грачев.

Сколько доллар может расти у нас?

Это будет зависеть от того, какие курсы устаканятся на торгах в РФ.

— Все движения на российском валютном рынке повторяются и у нас, что мы и видим: российский рубль полетел вниз, а доллар и евро пошли вверх. А корзина валют у нас осталась примерно на тех же уровнях, с белорусским рублем ничего экстраординарного не произошло. Что лучше для нас — дорогой или дешевый российский рубль? Для экспортеров лучше дорогой российский рубль.

Но у нас также есть импорт в виде нефти и газа, который нужно платить рублями, которые становятся дорогими. Но на самом деле в силу того, что баланс внешней торговли с РФ отрицательный — мы покупаем больше, чем продаем туда, — для нас высокий курс российского рубля оборачивается убытками. Поэтому должен быть баланс между дорогим и дешевым рублем.

Еще раньше, в условно благополучные времена, мы с коллегами считали, что при курсе доллара 2 рубля российский должен быть в районе 3,5 рубля за сотню. Соответственно, если сейчас доллар по 2,6, то российский рубль мог быть в районе 4—4,10. Это очень примерная и грубая оценка, но в любом случае не 5 белорусских рублей за сотню российских.

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