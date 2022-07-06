20 тезисов о нынешней войне 3 Андрей Илларионов

6.07.2022, 14:22

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ВСУ начнут приближаться к паритету по военному потенциалу с российской армией, если Украина будет получать от союзников $10–12 млрд в месяц.

Более чем четыре месяца, прошедшие с 24 февраля, позволяют более точно оценить характер нынешней войны и сформулировать некоторые элементы стратегии, способной привести к победе в ней.

1. Базовое название. Это российско-украинская война.

2. Характер. Война является коалиционной. Агрессорами, участниками коалиции стран-агрессоров являются Россия и Беларусь. Жертвой агрессии является Украина. Украине оказывают помощь – гуманитарную, экономическую, военную – более 30 ее союзников, являющихся членами добровольной антипутинской коалиции.

3. Сроки. Началом войны стал приказ на оккупацию российскими войсками украинских территорий Крыма и Севастополя, отданный Путиным 20 февраля 2014 года. Новая стадия российско-украинской войны существенно более высокой степени интенсивности и более крупных масштабов начата Путиным 24 февраля 2022 года. Война идет уже почти восемь с половиной лет. Это долгая война.

4. Цели. Для Украины нынешняя война – это война за независимость, за сохранение украинской государственности и выживание украинского народа. Для Путина – это очередная стадия большой имперской войны, нацеленной на так называемое "восстановление исторической России". В соответствии с его недавними разъяснениями целью войны является "возвращение (отторжение) территорий, принадлежащих другим государствам", а также "их укрепление", установление военного и политического контроля над территориями, входившими до 1991 года в состав СССР. Путин и его окружение неоднократно заявляли, что целями экспансионистской политики Кремля является "возвращение" территорий Беларуси, Молдовы, государств Балтии. "Путинский ультиматум" от 17 декабря 2021 года ставит целью "возвращение" НАТО к границам 1997 года, то есть так называемую "де-НАТОизацию" 14 европейских стран, ставших членами НАТО в 1999–2020 годах, означавшую бы радикальное геополитическое изменение нынешней Европы. Со стороны Путина и Лукашенко нынешняя война является также идеологической войной против Запада, для них – это антизападная война.

5. Театр военных действий. Общая длина российско-украинского фронта – более 2500 км. Активные боевые действия в настоящее время ведутся на участке длиной более 1200 км, а также в северо-западной части акватории Черного моря площадью примерно 100 тыс. м².

6. Численность вооруженных сил противоборствующих сторон. Общее число военнослужащих в ВСР в настоящее время превышает 1 млн человек, численность ВСУ также, очевидно, приближается к этому рубежу. Непосредственно в военных действиях участвуют группировки численностью в 300–350 тыс. человек. В боевых операциях участвуют тысячи танков, бронемашин, артиллерийских установок, сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей, тысячи единиц другой военной техники. Обе стороны проводят активные мобилизационные мероприятия, они будут их продолжать. Как общая численность вооруженных сил противоборствующих сторон, так и численность сил, непосредственно участвующих в боевых действиях, будет увеличиваться.

7. Оценка масштабов. Это крупнейшее военное столкновение на территории Европы со времени окончания Второй мировой войны в 1945 году.

8. Характер. В настоящее время боевые действия приобрели характер войны на истощение. Путин полагает, что Россия обладает более значительным по сравнению с Украиной демографическим, экономическим, финансовым, военным, ресурсным потенциалом, что, по его мнению, позволит ему вести военные действия достаточно долго.

9. Соотношение сил. По основным количественным показателям на 24 февраля 2022 года коалиция агрессоров (Россия, Беларусь, оккупированные Россией районы Украины) значительно превосходила Украину:

по численности населения – в 4,5 раза;

по численности вооруженных сил – примерно в восемь раз;

по основным видам боевой техники (танки, БМП и БТР, артиллерийские системы) – примерно в 10 раз;

по числу самолетов и вертолетов – примерно в 15 раз;

по стратегической авиации, ракетному оружию, размерам ВМФ Россия обладала абсолютным превосходством.

10. Соотношение потерь. Хотя точные данные в публичном пространстве отсутствуют, по имеющимся оценкам соотношение потерь по основным позициям боевой техники составляет, очевидно, около трех раз (на единицу потерь боевой техники со стороны ВСУ приходились, как правило, три единицы потерь боевой техники со стороны ВСР). Такое соотношение потерь при стартовом 10-кратном соотношении сил сторон в течение длительного времени без устойчивой подпитки новыми поставками ведет к тому, что соотношение сил сторон по основным видам боевой техники увеличивается в пользу ВСР.

11. Потери. За четыре месяца боевых действий ВСУ утратили по разным видам боевой техники от 30 до 50% боевой техники. Продолжение боевых действий такой интенсивности даже при сохранении соотношения потерь три к одному может означать исчерпание запасов боевой техники ВСУ в обозримой перспективе.

12. Потребность в боевой технике. Для достижения паритета с ВСР ежемесячные поставки боевой техники ВСУ в ближайшей перспективе должны быть увеличены до:

250 танков;

500 единиц бронетехники;

300 артиллерийских систем;

соответствующего числа другой боевой техники.

13. Военная помощь союзников. За четыре месяца союзники поставили Украине примерно 300 танков, 900 единиц бронетехники, 450 артиллерийских систем. Это составляет примерно 3% от прогнозируемых потребностей ВСУ в нынешней войне.

14. Изменения в политике военной помощи союзников. Недопущение военного поражения требует пересмотра работы с союзниками по обеспечению оружием, боевой техникой, боеприпасами. Необходимо:

перейти на гарантированную поставку определенного количества единиц боевой техники во временном режиме – столько-то единиц ежемесячно;

расширить (развернуть, начать) массовое производство боевой техники, вооружений, боеприпасов на производственной базе союзников;

обеспечить финансирование производства и поставок Украине боевой техники, вооружений, боеприпасов за счет ресурсов союзников по неиспользуемой сегодня модели ленд-лиза.

15. Военные расходы России. С мая 2022 года Россия засекретила статьи бюджетных расходов. Экспертами были высказаны оценки военных расходов России в размере от $500 млн до $900 млн в день. Исходя из них, российские военные расходы составляют $15–27 млрд в месяц, $180–300 млрд в год, 10–18% ВВП. На таком уровне Россия финансировала военные расходы в первом квартале 2015 года во время битвы за Дебальцево. При поступлениях от экспорта энергоносителей на уровне, близком к $1 млрд в день, такой уровень военных расходов Кремль может поддерживать в течение длительного времени.

16. Военные расходы Украины. Для обеспечения, как минимум, паритета по боевой технике и ее огневой мощи принципиальное отставание величины военных расходов антипутинской коалиции (Украины и ее союзников, направленные на обеспечение военных нужд Украины) от военных расходов России должно быть преодолено. Минимальная оценка потребности в военных расходах антипутинской коалиции – не менее $15 млрд в месяц. В настоящее время военные расходы, осуществляемые Украиной, составляют, очевидно, $3–5 млрд в месяц. Следовательно, военная помощь союзников Украине должна составлять, минимум, $10–12 млрд в месяц.

17. Фактическая военная помощь союзников. С 24 января по 7 июня 2022 года вся военная помощь Украине составила $16,5 млрд или примерно $3,7 млрд в среднем в месяц. Однако в последние четыре недели, с 10 мая по 7 июня, объем военной помощи был снижен до $2,4 млрд.

18. Потребность в военной помощи до конца 2022 года. Поставки военной помощи со стороны союзников до $10-12 млрд в месяц означают менее 10% совокупных военных расходов стран-членов НАТО в 2021 года. Часть этой военной помощи может быть предоставлена непосредственно в виде боевой техники и боеприпасов со складов (следовательно, она не требует нового финансирования), часть – необходимо произвести и, следовательно, профинансировать.

19. Реалистичность. Увеличение военных расходов союзников в среднем на 10% для помощи Украине представляется решаемой задачей, особенно в условиях развернутой против Запада крупнейшей войны за последние восемь десятилетий. Для сравнения: с 2001 года по 2022 год расходы только США на ведение военных действий (в Афганистане, Ираке, Сирии) составили $8,043 трлн, или $383 млрд в среднем в год. В случае пропорционального разделения бремени военной помощи Украине между членами НАТО при удельном весе США в совокупных расходах НАТО, близком к 70%, вклад США составил бы $84–100 млрд в год или 22–26% от среднегодовых расходов на военные операции США в предшествовавшие два десятилетия.

20. Ожидаемый результат. Предоставление военной помощи Украине со стороны союзников в размере $10–12 млрд в месяц или $60–72 млрд до конца 2022 года позволило бы ВСУ начать приближение к паритету по военному потенциалу с ВСР.

Андрей Иллариоов, "Фейсбук"

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