Тотальное фиаско российской БМПТ «Терминатор-2» в Украине 5 Александр Коваленко

6.07.2022, 14:41

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Боевые машины оккупантов оказались бесполезным «гомункулусом».

Фактически сразу же, как в открытых источниках появилась информация о том, что российские оккупанты отправили в Украину БМПТ "Терминатор-2", я стал пристально отслеживать их нахождение в зоне боевых действий.

Как-никак, а я на протяжении нескольких лет описывал все перипетии с испытанием данных БМПТ и мне было интересным, как они себя проявят в условиях реальных боевых действий. Хотя, в 2017 году БМПТ "Терминатор-2" отправляли в Сирию, где он якобы показал себя с лучшей стороны. Правда, показывал не дольше месяца и в целом, гражданская война в Сирии полномасштабная только с позиций российских войск, но не противостоящей стороны.

Собственно, хронология пребывания БМПТ "Терминатор-2" в Украине такова. С 14 на 15 мая стали появляться первые видео переброски данных боевых машин в зону боевых действий на Донбасс.

Вплоть по 25 мая про БМПТ "Терминатор-2" писали и говорили практически все российские площадки и пропагандисты, восхваляя машину и заявляя, что она чуть ли не wunderwaffe!

25 мая я получил первое, на тот момент не подтвержденное документально, фото и видео, сообщение о том, что первый БМПТ "Терминатор-2" был поврежден. 26 мая было выложено видео, на котором группа российской бронетехники, в составе и вышеупомянутых бронемашин оказывается под огнем украинской артиллерии. Судьба боевых машин, а также степень их целостности после того артналета так и осталась загадкой.

Но в глаза бросилось то, что боевые машины вели себя под обстрелом бесполезно и неповоротливо, что и не удивительно, учитывая их вес, превышающий массу Т-72Б3.

В середине июня появилась информация о том, что в ходе боевых действий на Донбассе было повреждено три БМПТ "Терминатор-2", причем одна не способна передвигаться своим ходом.

На сегодняшний день эти машины полностью исчезли из информационной повестки. Если раньше, они в течение недели разрывали российские СМИ и паблики российских пропагандистов, то сейчас о них полное молчание. Почему и как же так?

А так, что в Украине БМПТ "Терминатор-2" проявил себя исключительно с негативной стороны. Из-за большой массы и неповоротливости он постоянно находился под угрозой поражения артиллерии и получал повреждения именно от артобстрелов. Прикрытие танковым группам он оказывал посредственное, с учетом специфики боевых действий и возможностей вооружений БПМТ.

Сейчас принимается решение о выводе всего состава БМПТ "Терминатор-2" из зоны боевых действий или хотя бы их сохранение в безопасных районах, для поддержания репутации. Хотя, как показывают последние недели, безопасных районов у оккупантов нет нигде.

Ну, а страны, которые купили у России настолько бесполезный гомункулус, я поздравляю с "выгодным" приобретением!

Александр Коваленко, obozrevatel.com

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