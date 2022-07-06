Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, покинула страну 12 6.07.2022, 14:47

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Карин Кнайсль

Ранее она покинула члена совета директоров компании «Роснефть».

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, танцевавшая с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, эмигрировала из Австрии из-за поступавших ей "смертельных угроз". Об этом сообщила во вторник, 5 июля, американская газета The Washington Post (WP).

Куда именно она переехала, Кнайсль не уточнила. С репортером WP она общалась с помощью текстовых сообщений в сервисе WhatsApp. Экс-глава МИД Австрии заявила журналисту, что "не дает интервью", а также отказалась комментировать дело Эгисто Отта, заявив, что "никогда не слышала" о нем, пишет "Немецкая волна".

Отт руководил агентами под прикрытием в австрийской службе внутренней безопасности, его подозревают в продаже России государственных секретов, а также в предоставлении информации о предполагаемых врагах Кремля на Западе, передала WP со ссылкой на европейских чиновников в области безопасности и документы австрийского расследования.

Отставка с должности члена совета директоров "Роснефти"

Карин Кнайсль 20 мая подала заявление об отставке с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". В этом совете она состояла в течение одного года. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне, несмотря на агрессию РФ против Украины.

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