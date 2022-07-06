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В Харькове вражеская ракета прилетела в дом, где слушали песню об «офицерах-россиянах»

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  • 6.07.2022, 15:08
  • 3,708
В Харькове вражеская ракета прилетела в дом, где слушали песню об «офицерах-россиянах»

Видеофакт.

Враг не перестает обстреливать Харьков и другие города Украины. Очень часто россияне не перебирают куда бить, поэтому прилетает в торговые центры и жилые дома.

Более того, агрессор целится даже по любителям "русского мира". Очень показательную историю обнародовал активист Сергей Стерненко, сообщает 24tv.ua.

Так, в одном из домов Харькова неизвестные "сторонники войны", как заметил активист, слушали песню "Офицеры-россияне", похоже, Олега Газманова.

Менее чем через час в это же здание прилетела российская ракета.

Еще раз повторю: российским пулям, снарядам и ракетам плевать, за Россию вы или против. Россияне пришли к нам, чтобы убивать всех. И пророссийских тоже. К сожалению, до некоторых это до сих пор не доходит, – написал Стерненко.

Что показательно, у этой песни, которую мы не рекомендуем слушать, есть такие строки "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца".

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