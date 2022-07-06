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Век живи: ученые придумали диету, которая увеличивает продолжительность жизни

  • 6.07.2022, 15:41
Век живи: ученые придумали диету, которая увеличивает продолжительность жизни

Рацион разработали на основе питания рекордсменов по количеству прожитых лет.

Нутрициологи из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Калифорнии проанализировали образ жизни пожилых людей из регионов с наибольшей продолжительностью жизни и придумали «диету долголетия». В исследование вошли данные о рационе жителей Окинавских островов (Япония), острова Икария (Греция), города Лома-Линда (Калифорния, США), полуострова Никоя (Коста-Рика), отдельных населенных пунктов Сардинии (Италия). Именно в перечисленных местах по статистике больше всего долгожителей.

Сразу оговоримся, что некоторых рекомендаций можно придерживаться только после обсуждения с терапевтом. В частности, калифорнийские ученые советуют придерживаться пятидневного цикла голодания хотя бы раз в несколько месяцев, ограничивать время приема пищи 12-часовым интервалом, снизить употребление мяса и увеличить количество растительного белка.

Сложные углеводы, которые можно получать из круп, цельнозерновой муки, фруктов и овощей, должны давать половину суточного количества калорий. Растительных жиров, получаемых из масла, авокадо, оливок, семечек, должно быть не меньше 30%. Доля белка — всего 10–15%. Тем, кто занимается спортом, этот показатель можно поднять до 20%.

Предложенный учеными рацион отчасти похож на средиземноморскую диету (не зря среди тех, чье питание стало объектом исследования, были греки и итальянцы). Основные продукты: бобовые, цельные зерна, овощи, немного рыбы, орехи, оливковое масло. Нельзя есть красное или обработанное мясо, стоит ограничить сахар и рафинированное зерно.

Руководитель исследования доктор Лонго называет разработанный вариант питания эволюцией «столетних диет».

Ученые подчеркивают: рацион необходимо корректировать под каждого человека отдельно, а делать это лучше под присмотром врача. Например, пожилым людям доктор Лонго советует немного увеличить количество белка, чтобы противостоять старению организма и одряхлению мышц.

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