Век живи: ученые придумали диету, которая увеличивает продолжительность жизни 6.07.2022, 15:41

Рацион разработали на основе питания рекордсменов по количеству прожитых лет.

Нутрициологи из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Калифорнии проанализировали образ жизни пожилых людей из регионов с наибольшей продолжительностью жизни и придумали «диету долголетия». В исследование вошли данные о рационе жителей Окинавских островов (Япония), острова Икария (Греция), города Лома-Линда (Калифорния, США), полуострова Никоя (Коста-Рика), отдельных населенных пунктов Сардинии (Италия). Именно в перечисленных местах по статистике больше всего долгожителей.

Сразу оговоримся, что некоторых рекомендаций можно придерживаться только после обсуждения с терапевтом. В частности, калифорнийские ученые советуют придерживаться пятидневного цикла голодания хотя бы раз в несколько месяцев, ограничивать время приема пищи 12-часовым интервалом, снизить употребление мяса и увеличить количество растительного белка.

Сложные углеводы, которые можно получать из круп, цельнозерновой муки, фруктов и овощей, должны давать половину суточного количества калорий. Растительных жиров, получаемых из масла, авокадо, оливок, семечек, должно быть не меньше 30%. Доля белка — всего 10–15%. Тем, кто занимается спортом, этот показатель можно поднять до 20%.

Предложенный учеными рацион отчасти похож на средиземноморскую диету (не зря среди тех, чье питание стало объектом исследования, были греки и итальянцы). Основные продукты: бобовые, цельные зерна, овощи, немного рыбы, орехи, оливковое масло. Нельзя есть красное или обработанное мясо, стоит ограничить сахар и рафинированное зерно.

Руководитель исследования доктор Лонго называет разработанный вариант питания эволюцией «столетних диет».

Ученые подчеркивают: рацион необходимо корректировать под каждого человека отдельно, а делать это лучше под присмотром врача. Например, пожилым людям доктор Лонго советует немного увеличить количество белка, чтобы противостоять старению организма и одряхлению мышц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».