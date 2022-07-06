«Все фотографии якобы своего производства он просто скачал в интернете» 3 6.07.2022, 15:55

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Что продают на рынках Минска.

Тема осознанного потребления становится популярнее с каждым годом. Теперь, прежде чем совершить покупку, белорусы все больше интересуются, как произведены те или иные продукты питания.

Они готовы задорого брать птицу, если та выросла в свободном выгуле без применения антибиотиков и прочей химии. Этот тренд чувствуют и продавцы и в своих рекламах кричат о натуральном происхождении товара.

Но что стоит за громкими вывесками? Как проверить, правду ли тебе говорят, попытался разобраться корреспондент газеты «Белорусы и рынок».

«Эко» и «Био». Не запрещено — значит разрешено

Комаровский рынок — излюбленное место многих минчан и гостей столицы. Люди идут сюда в том числе и за фермерскими продуктами, желая купить огурцы, курицу или творог напрямую у производителя. А заодно задать ему интересующие вопросы. И на сезонной, и на крытой части торгового объекта — сотни объявлений продавцов: «Сладкая клубника, пальчики оближешь. Греция», «Вкусный виноград без косточки. Молдова», «Свежие яйца с птицефабрики». Большинство объявлений обращает внимание на вкусовые качества и свежесть продукта, но не обещают какой-то поразительной натуральности и экологичности.

На всем рынке удалось найти лишь несколько рекламных объявлений, авторы которых делали ставку на чистоту продукта. Например, на центральном ряду крытой площадки была размещена вывеска «Мясо домашнее. 100 % Эко». У павильона с многообещающим слоганом выстроилась небольшая очередь, но никто из покупателей не спрашивал, что имел в виду продавец.

— Что такое «100 % Эко»? — спрашиваю я, когда подходит моя очередь.

— У нас только натуральное мясо, которое делают, как раньше, — отвечает продавец.

— А откуда? Свое производство? И где гарантия, что это правда?

— Мы закупаем чистый продукт у населения в Несвижском районе. Проверяем его в лаборатории, получаем разрешение здесь, на Комаровке, и только потом идем торговать. А гарантия — это документы о покупке у физлиц.

Главный аргумент продавца — скупка мясной продукции у физлиц: мол, людям просто невыгодно использовать в своих подсобных хозяйствах химию, поэтому ту же свинину или курицу можно называть и экологически чистой, и натуральной. Но ни документально подтвердить, ни опровергнуть этот факт продавец не может.

Большинство объявлений о товарах «Эко» и «Био» — у торговцев мясом. Еще несколько вывесок с похожими слоганами я нашел на рядах с молочной продукцией. В разговоре один из продавцов пояснил, почему он акцентирует внимание покупателей на натуральности:

— А почему нет? Я продаю творог, который делаю сам из молока своих коров. Знаю, где они пасутся и что едят, поэтому уверен в качестве и в натуральности. Хочешь — приезжай и все увидишь.

Прежде чем мясная, молочная и плодоовощная продукция, а также мед попадут на прилавок Комаровского рынка, ее проверяют специалисты ветлаборатории, рассказала начальник отдела организации рыночной торговли предприятия Алла Фидрусь:

— Для каждого конкретного вида товара есть свой перечень документов, которые нужно предоставить специалистам ветлаборатории для проверки. Например, для торговли птицей это ветеринарное свидетельство с указанием места происхождения товара и прохождения первичного контроля в местной ветстанции. А если продукцию продает само физлицо, то еще и справка из сельсовета о наличии участка и личного подсобного хозяйства. Торговец передает пакет документов и товар на сверку, а специалисты на Комаровском рынке сверяют заявленное число тушек и проставленные клейма и только потом выдают разрешительный документ на право торговли на рынке.

Продавать может и сам производитель в статусе физлица, и индивидуальный предприниматель, который скупил продукцию у физлиц. Что касается дальнейшей рекламы товара, то на Комаровке все объявления предварительно согласовываются с администрацией, объясняет Алла Александровна:

— Мы сверяем, чтобы текст объявлений не нарушал требования законодательства. На сегодняшний день закон обязывает предоставлять сертификаты о соответствии производства только в том случае, если на упаковке или в объявлении звучат словосочетания «натуральный продукт» или «органический продукт». Использование других формулировок — типа «Эко», «Био», «Экологически чистый продукт» — никак не регламентируется, поэтому и не запрещается, — резюмирует специалист.

При этом покупатель может попросить у фермера или ИП, продающего такую продукцию, показать ему документы, подтверждающие происхождение товара. А тот, по закону о защите прав потребителей, должен их предоставить.

Слова денег стоят

Несколько лет назад в Минске появился фермерский рынок выходного дня «Усё сваё». Торгуют здесь сами производители — в основном самозанятые. В день моего прихода на прилавках маркета было вяленое мясо, чипсы из высушенной куриной грудки, свежий хлеб, варенья и закатки и много молочной продукции. Почти все торговцы работают без сертификатов об органической продукции. На вопрос, почему не используют эту возможность, они открывают свои страницы в соцсетях и показывают фото производств и условий, в которых растет живность. Говорят, что тратить деньги на получение подобных разрешений им просто невыгодно.

— У нас есть всего лишь несколько сертифицированных производителей, — поясняет одна из основательниц рынка Ксения Вятская. — Мы, конечно, радуемся за них, потому что они смогли пройти сложный путь получения разрешений. Но лично я считаю, что в Беларуси большинство продуктов разумного земледелия и так производится по этим стандартам, и не вижу смысла в том, чтобы небольшие хозяйства тратили деньги на прохождение этой процедуры и получение права использовать в рекламе какие-то слова. Вполне можно продавать и без них.

При этом Ксения Вятская подчеркивает: как организатор фермерского рынка, она старается следить за фермерами и тем, что они привозят на площадку:

— У нас нет никакого отбора и фильтрации фермеров. Просто перед началом совместной работы мы стараемся заглянуть к ним в гости, чтобы посмотреть на их внутреннюю кухню. Были случаи, когда приходилось отказывать людям. Например, однажды к нам пришел фермер, который рассказывал о хозяйстве в ярких красках. Мы проверили информацию и поняли, что все фотографии якобы своего производства он просто скачал в интернете.

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