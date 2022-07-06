Самолет и вертолет кума Путина передали на нужды ВСУ 3 6.07.2022, 16:15

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Ранее ими пользовалась семья Виктора Медведчука.

Как говорят в Нациполиции, в рамках уголовного дела были изъяты вертолет и самолет, которые ранее использовала семья скандального Виктора Медведчука.

Вертолет и самолет, принадлежащий семейству скандального политика Виктора Медведчука (по совместительству ‒ кума российского диктатора Путина), украинское полицейские передали для нужд украинской армии. Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины

Как говорят копы, в рамках уголовного производства, расследуемых по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), УК Украины, были изъяты вертолет и самолет, которые ранее использовала семья Виктора Медведчука.

Сперва по ходатайству из Офиса генпрокурора на изъятое имущество был наложен арест. Сейчас вышеуказанное имущество передано для нужд ВСУ.

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