«В этом сезоне можно забыть о горящих путевках» 3 6.07.2022, 16:57

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Как выживает туристический бизнес Беларуси.

Сфера туризма в этом году снова оказалась под ударом. Не успев оправиться от пандемии, бизнес столкнулся с возвратами туров после 24 февраля. Сейчас компании чувствуют себя лучше: даже при выросших ценах и времени перелета высокий сезон позволил продать практически все путевки. Но неизвестно, что ждет белорусские турфирмы осенью. Директор ООО «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин рассказал «Про бизнес» о состоянии отрасли.

— Туристический бизнес переживает не самое лучшее время, количество направлений ограничено: в данный момент прямые чартеры летают только в Турцию, Египет, ОАЭ и Грузию.

Но если сейчас проблемы не так ощутимы из-за высокого сезона, то уже осенью мы можем столкнуться с очередными сложностями.

В начале весны туризм был в подвешенном состоянии, курс евро подскочил до 4 белорусских рублей, были неясности с полетной программой в Турцию и Египет. Люди массово отказывались от забронированных туров (думаю, что сейчас они пожалели об этом). Уже в мае курсы стабилизировались, операторы наладили цепочки рейсов в популярные страны, а первые путешественники сообщали, что к русскоговорящим отношение на излюбленных курортах никак не поменялось. Вся эта ситуация привела к отложенному спросу, а увеличение продолжительности перелета сказалось на ценах.

В этом сезоне можно забыть о понятии «горящей путевки».

ОАЭ и Грузия практически все распроданы до конца августа (не смотря на то, что для ОАЭ сейчас не самый сезон из-за жары в 50 градусов по Цельсию). Турция стартует от 750 евро, а Египет от 800 долларов. Получается, что минимальная стоимость путевки на семью из 2 взрослых + 1 ребенок составит 2400 евро и это будут самые простые отели. В среднем цены выросли на 30−40%. По некоторым направлениям — даже больше.

Сроки перелетов тоже существенно выросли. Если в Турцию раньше самолеты долетали примерно за 2 часа 40 минут — 2 часа 50 минут, то сейчас это уже 5 часов 20 минут — 5 часов 30 минут. В Египет раньше самолеты летели в районе 4 часов, а сейчас — 8−9 часов с посадкой для дозаправки. Это как до Таилайда раньше летали.

Однако повторюсь, что даже это не снизило спрос.

Пришел сезон и каждое направление нашло своего туриста, потому что альтернатив мало и люди понимали, что если они не согласны на такие перелеты, то вариантов особо все равно нет.

Впервые за долгие годы любое направление с вылетами в ближайшие даты в полтора, а то и в два раза дороже более поздних дат. Нужно отметить и тот факт, что туры с вылетами из Москвы тоже сильно подорожали. Более бюджетный вариант добраться до моря в этом году — поезд и автобусные туры на Черноморские курорты РФ. А для любителей экскурсионных программ лидером этого года стал Санкт-Петербург.

Перспективы пока туманны, но, скорее всего, вектор выездного туризма будет перестраиваться в восточном направлении.

Гарантированно в зимнее время можно рассчитывать на ОАЭ и Египет, но этого мало. Возможно, на нашем рынке появится Венесуэла, Вьетнам. У этих стан имеются авиакомпании, обладающие дальнемагистральными воздушными судами. Было бы здорово.

Пока главным риском для нас остается неопределенность в работе туроператоров. Потому что в случае прекращения работы все расходы ложатся на туристические агентства.

Это, мне кажется, одна из основных проблем всей нашей отрасли, потому что мы продолжаем отвечать за 100-процентную стоимость тура перед клиентами, хотя сами за него получаем лишь комиссию.

Например, у нас были запланированы поездки через туроператора «Join Up!». Это украинская компания с представительством в Беларуси. Он приостановил деятельность — и там зависли наши несколько тысяч долларов. Естественно, приходится все это выдавать клиентам из собственных средств. И работаешь, как на минном поле, потому что если закроется еще какой-нибудь более крупный туроператор, то средств на выплаты клиентам просто физически не будет. Мы сейчас в туристической сфере даже немного подшучиваем друг над другом: кто лучше всех работает, тот и больше всех страдает. Потому что радуешься сначала, что продал много, а потом — раз и оператор закрылся. Вот буквально на днях стало известно, что приостановил деятельность туроператор «Туртэсс Трэвел».

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