ФСБ задержала трех российских генералов МВД 5 6.07.2022, 17:02

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Чем они провинились?

В России задержали трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями. Их подозревают в растрачивании бюджетных денег в личных целях. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, главе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексее Семенове и бывшем замначальника петербургского МВД Иване Абакумове. В их домах, квартирах и кабинетах провели обыски, пишет Moscowtimes.

Оперативники из ФСБ и ГУСБ МВД пришли к генералам в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его возбудили еще в июле 2020 года. Сначала производство по делу велось в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, откуда его передали в центральный аппарат комитета.

По версии следствия, Умнов, Семенов и Абакумов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Потом деньги фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям. Бизнесмены, о которых идет речь, — это владельцы помещений под коммерческие регистрационно-экзаменационные отделы, где граждане могут регистрировать свои автомобили.

По результатам обысков генералов Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР, а проживающего в последнее время в Крыму Абакумова еще предстоит привезти для следственных действий в столицу.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что помощник Владимира Колокольцева содержится в ИВС на Петровке 38. Умнов рассказал, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает.

57-летний генерал раньше работал в Петербурге: с марта 2012 года по февраль 2019 года он был начальником главного управления МВД по городу и области. С этого поста перешел на должность помощника главы МВД.

Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров отмечает, что «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти» был учрежден структурами, связанными с предпринимателем Дмитрием Михальченко — человеком, который был настолько могущественным в Петербурге в 2010-е, что заслужил прозвище «губернатор 24 часа».

Неделю назад его приговорили к 20 годам колонии за хищения при реконструкции резиденции президента России Владимира Путина. По словам Захарова, «за Михальченко всегда стоял бывший замглавы ФСБ по Петербургу и экс-глава ФСО России Евгений Муров, однако неприятности пока обходили его стороной».

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