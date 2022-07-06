Директор лесхоза забирал у сотрудников премии, чтобы погасить долг предприятия 4 6.07.2022, 17:29

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История началась в марте этого года.

В марте 2022 года в Белыничском лесхозе КГК и УДФР выявили недостачу деловой древесины, топливной щепы и пиломатериалов. По информации контролеров, в лесхозе пытались скрыть пропажу продукции. В итоге лесхоз должен был возместить вред на 33 тысячи рублей — его руководство через некоторое время отчиталось о погашении долга. Но то, как это было сделано, привело к возбуждению еще одного уголовного дела, пишет onliner.by.

По информации КГК, часть ущерба (10,5 тыс. рублей) была возмещена за счет премий работников лесхоза, которые не были причастны к указанным нарушениям. Выплаченные премии собирались с этих людей и направлялись на погашение вреда.

За данные действия в отношении директора Белыничского лесхоза возбуждено уголовное дело (в дополнение к возбужденному ранее уголовному делу за недостачу продукции).

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