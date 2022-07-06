«Стоимость отдельных товаров выросла намного больше, чем была инфляция в стране» 2 6.07.2022, 17:46

Двухсотграммовая упаковка майонеза подорожала на 45,8%, а замороженное крабовое мясо — на 24%.

Последние данные о росте цен в статистике есть за май, в среднем они увеличились к декабрю прошлого года почти на 12% (хотя в годовом выражении инфляция составила 17%). Но это обобщенная информация, а что происходит с ценами на конкретные продукты? Журналисты zerkalo.io сравнили чеки из двух магазинов за декабрь прошлого года и начало июля на одинаковые продукты одних и тех же производителей. Оказывается, стоимость отдельных товаров выросла намного больше, чем была инфляция в стране. При этом некоторые производители уменьшили объем упаковок.

Сравнивая цены на продукты в магазинах за декабрь прошлого года и начало июля этого в двух торговых сетях, мы заметили, что некоторые производители уменьшили размер упаковки с расфасованной продукцией. Например, в декабрьском чеке одного из наших читателей был биойогурт «Активиа» с клубникой, яблоком и питахайей. Но там не указано, был ли он с сахаром или без. В конце декабря он стоил 1,15 рубля. Сейчас в продаже есть такой же вкус без сахара по цене 1,59 (то есть на 38% дороже). Но если тогда размер упаковки был 150 грамм, то сейчас всего 130. С сахаром в том же магазине есть биойогурт с клубничным вкусом за 1,19 рубля, но опять в баночке на 130 грамм.

Двухсотграммовая упаковка майонеза подорожала на 45,8%, а замороженное крабовое мясо — на 24%.

Тазобедренная часть свинины увеличилась в цене на 16%. Полуфабрикат «Свинина по-белорусски» подорожал на 10%. Полуфабрикат «Колбаса по-крестьянски» вырос в цене на 22,7%. Сосиски «Добрый Апик» подорожали всего на 6,5%.

Сыр «Сваля» в упаковке 250 грамм в декабре стоил 7,87 рубля. Сейчас цена на него увеличилась до 9,09 (разница в 15,5%), а упаковка уменьшилась до 210 грамм.

Больше всего в нашем чеке подорожала мука. По сравнению с декабрем два килограмма пшеничной муки «МукаМол» стали дороже на 60%. А нерафинированное подсолнечное масло «Золотая семечка» обойдется на 27,7% дороже.

Замороженная цветная капуста, которая продается на развес, подорожала на 55%. А вот расфасованные замороженные овощи из Польши, которые всегда можно было найти в этих торговых сетях, пропали из продажи.

Банан за это время вырос в цене на 14%. Бобруйский зефир в декабре стоил 2,79 рубля, сейчас такая же упаковка обойдется на 20 копеек дороже.

Некоторые продукты, наоборот подешевели. Так, куриные яйца уменьшились в цене с 3,3 рубля до 3,16. Авокадо в декабре стоил 8,99 рубля, а сейчас 7,19. Белокочанная капуста тоже подешевела: с 1,99 до 1,19 рубля.

В целом чек с таким набором продуктов подорожал в начале июля по сравнению с декабрем прошлого года на 14,5%.

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