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Украинка спросила у Баскова, каково ему веселиться, пока идет война

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  • 6.07.2022, 17:52
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Украинка спросила у Баскова, каково ему веселиться, пока идет война

Российского певца сняли на видео во время отдыха в Турции.

Российского певца Николая Баскова, который публично поддержал нападение РФ на Украину, сняли на видео во время отдыха в Турции. Ролик, в котором Басков запечатлен весело танцующим в компании двух женщин, растиражировали в сети Twitter. Автором ролика является жительница Украины – об этом она сообщила за кадром, разговаривая с Басковым, пишет сайт gordonua.com.

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?" 

"Я отдыхаю, а не веселюсь", – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять спутница, с которой он танцевал. 

"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону. 

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