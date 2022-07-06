Украинка спросила у Баскова, каково ему веселиться, пока идет война 6 6.07.2022, 17:52

3,732

Российского певца сняли на видео во время отдыха в Турции.

Российского певца Николая Баскова, который публично поддержал нападение РФ на Украину, сняли на видео во время отдыха в Турции. Ролик, в котором Басков запечатлен весело танцующим в компании двух женщин, растиражировали в сети Twitter. Автором ролика является жительница Украины – об этом она сообщила за кадром, разговаривая с Басковым, пишет сайт gordonua.com.

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: "Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?"

"Я отдыхаю, а не веселюсь", – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять спутница, с которой он танцевал.

"Хорошо, я поняла. Слава Украине!" – завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону.

⚡️Украинка встретила в Турции Николая Баскова и поинтересовалась, нормально ли ему веселиться, пока его страна ежедневно бомбит украинские города. Басков ответил, что он не веселится, а отдыхает.



На прощание девушка сказала ему "Слава Украине!" pic.twitter.com/2GxLEBTZq3 — Iren Moj (@IrenMoj) July 5, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».