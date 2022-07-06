Политзаключенный Владимир Гундарь держит голодовку в карцере 1 6.07.2022, 17:53

Владимир Гундарь

К нему были применены пытки.

61-летний фигурант «дела Автуховича» из Барановичей Владимир Гундарь 29 июня объявил сухую голодовку в знак протеста против постоянного произвола силовиков и нарушения его прав. Об этом со ссылкой на его жену, Елену Гундарь, пишет «Радыё «Свабода» .

Прекратить ее он собирается после выхода из карцера, куда был помещен на 10 суток «за плохое поведение» 30 июня.

На прошлой неделе родственники Владимира сообщили, что из-за его отказа раздеться на «просвечивание» рентгеном перед входом в зал суда к нему были применены пытки — политзаключенного привели на суд в одних трусах, а его руки силовики пристегнули к решетке.

По словам Елены, после того, как 29 июня его удалили из зала суда, супруга сначала отправили в т.н. «предварительную» камеру на время суда.

«Там его держали в наручниках и затягивали их так, что руки у Володи были синие. Он, конечно, не сдержался. Ругался на них [силовиков]. тогда они перевели Володю в другую камеру в подвале и там начали снимать на видео, как он ругается. Я так поняла, что это и было основанием, чтобы отправить его в карцер», — рассказала она.

По ее словам, перед тем, как Владимира поместили в карцер, ему ввели «психотроп». После чего он то ли заснул, то ли потерял сознание, говорит Елена.

«30-го числа, когда на заседание пришла адвокат, Володя сказал ей, что чувствует себя плохо от действия этих «лекарств». И только 1 июля начал уже более-менее себя чувствовать нормально», — рассказала женщина.

Несмотря на содержание в карцере, его продолжают приводить на судебные заседания.

Таким образом, в последний раз Елены увидела мужа в суде в понедельник, 4 июля.

«Именно тогда на суде он рассказал о своих пытках и показал синяки, оставшиеся на руках от наручников. Судья покорно все выслушал и сказал, что это не имеет никакого отношения к суду. Претензии, ходатайства, заявления обвиняемых — все это не по сути дела, — пояснила Елена. — Потом Автухович озвучил свое ходатайство и заявил отвод прокурорам. Судья также выслушал и сказал, что его претензии не имеют оснований. То есть ни обвиняемые, ни адвокаты там не имеют никакого слова. Все, что они говорят, отклоняется».

Владимир Гундарь – ветеран-афганец, инвалид 2-й группы. 30 декабря 2020 года в доме Гундаря проходил обыск по делу об акте терроризма (дело Автуховича). Согласно материалам следствия, во время обыска Гундарь угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. В мае он получил 3 года колонии общего режима по ст. 366 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении должностного лица). Гундарь остается обвиняемым в деле Автуховича. У Владимира ампутирована нога, но в СИЗО ему не разрешили пользоваться протезом.

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