закрыть
6 июля 2022, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области россиянин выманил у 87-летней пенсионерки $18 тысяч

3
  • 6.07.2022, 17:58
  • 1,014
В Могилевской области россиянин выманил у 87-летней пенсионерки $18 тысяч

Ему помогали сообщники.

Прокуратура Могилевского района заключила под стражу россиянина, обвиняемого в мошенничестве.

Согласно материалам дела мужчина, действуя в составе организованной группы, позвонил пожилой женщине (1935 года рождения), и сообщил, что дочь пенсионерки совершила ДТП, рассказали в прокуратуре Могилевской области. Затем под предлогом получения денег для возмещения материального и морального вреда, а также решения вопроса о непривлечении виновницы происшествия к уголовному наказанию завладел $18 тысячами.

При этом сообщники до самого момента, когда мужчина приехал к пенсионерке и завладел чужими деньгами, поддерживали с женщиной телефонную связь, не давая связаться с дочерью.

Уголовное дело расследует Могилевский межрайонный отдел СК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников