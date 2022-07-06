В Могилевской области россиянин выманил у 87-летней пенсионерки $18 тысяч

В Могилевской области россиянин выманил у 87-летней пенсионерки $18 тысяч3
- 6.07.2022, 17:58
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Ему помогали сообщники.
Прокуратура Могилевского района заключила под стражу россиянина, обвиняемого в мошенничестве.
Согласно материалам дела мужчина, действуя в составе организованной группы, позвонил пожилой женщине (1935 года рождения), и сообщил, что дочь пенсионерки совершила ДТП, рассказали в прокуратуре Могилевской области. Затем под предлогом получения денег для возмещения материального и морального вреда, а также решения вопроса о непривлечении виновницы происшествия к уголовному наказанию завладел $18 тысячами.
При этом сообщники до самого момента, когда мужчина приехал к пенсионерке и завладел чужими деньгами, поддерживали с женщиной телефонную связь, не давая связаться с дочерью.
Уголовное дело расследует Могилевский межрайонный отдел СК.