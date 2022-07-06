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В четверг в Беларуси будет до +25 градусов

  • 6.07.2022, 18:20
В четверг в Беларуси будет до +25 градусов

Пройдут сильные дожди.

Сильные дожди с грозами и похолодание будет в Беларуси 7 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 7 июля, будет переменная облачность. Ночью на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах Витебской области сильные дожди, по востоку местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, днем плюс 19-25 градусов.

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