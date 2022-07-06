В Германию хотят привлечь айтишников из Беларуси 2 6.07.2022, 18:37

2,486

Обещают быстрые визы и снижение требований к языку.

Немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom предложила властям Германии решить проблему с кадрами в сфере IT, пригласив в страну специалистов из Беларуси и России. Чтобы привлечь их, считает ассоциация, правительство ФРГ должно значительно ускорить процедуру выдачи им виз и снизить требования к знанию немецкого языка. Подробности глава отдела трудового права Bitkom Адель Холдампф-Вендель рассказала Deutsche Welle.

Ассоциация разработала программу #greencard22 и призвала улучшить айтишникам условия для переезда и адаптации. Так, предлагается тем специалистам, которые уже имеют приглашение на работу, выдавать вид на жительство и разрешение на работу в течение одной недели. А тем, кто работу еще не нашел, предлагается ускоренно выдавать визу для поиска занятости — в течение полугода они должны будут найти себе работодателя и подать заявление на разрешение на работу.

Также ассоциация предлагает ускорить процедуры признания образования, опыта работы и других документов. А еще Bitkom считает необходимым снизить требования к знанию немецкого языка для получения документов, ведь учить язык можно и после переезда в Германию.

Еще разработанная ассоциацией программа предлагает организовать информационную помощь для переехавших — систематизировать информацию и сделать ее доступной на русском языке, чтобы IT-мигрантам было проще получить поддержку, консультацию, узнать о жизни в Германии: жилье, медицине, школах, уходе за детьми и так далее.

В своем предложении властям Bitkom также отметила, что прежде чем принимать айтишников из России и Беларуси, нужно сначала убедиться, что они не поддерживают войну в Украине и разделяют немецкие демократические ценности. Как пояснила Холдампф-Вендель, такая проверка остается прерогативой официальных органов Германии, которым и предстоит разработать процедуру выяснения позиции соискателя на этапе оформления миграционных документов. В целом же проверка на то, является ли мигрант угрозой национальной безопасности, проводится властями и сейчас перед выдачей визы.

Всего в Германии, по данным Bitkom, на сегодня не хватает около 100 тысяч IT-специалистов. Как считают в Bitkom, многие айтишники в Беларуси и России сейчас заинтересованы в релокации. По словам Холдампф-Вендель, в официальных источниках сообщалось, что порядка 170 тысяч айтишников уже выехали из России и находятся в сопредельных странах, часть из них может быть заинтересована в переезде дальше на Запад. Представительница Bitkom отметила, что, кроме Германии, подобная программа для привлечения айтишников уже готовится в США.

— Несомненно, многие другие страны заинтересованы в том, чтобы закрепить эти таланты в их собственном экономическом пространстве и чтобы они, возможно, начали там новую жизнь, — сказала Адель Холдампф-Вендель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».