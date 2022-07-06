Цена на нефть упала ниже $100 за баррель

Цена на нефть упала ниже $100 за баррель2
- 6.07.2022, 18:58
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Цены опустились до минимума за почти три месяца.
Цены на нефть опустились до худших показателей за почти три месяца из-за усиления беспокойства относительно замедления роста мировой экономики, которое в конечном счете снизит спрос.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, фьючерсы на нефть WTI во вторник упали ниже 100 долларов после падения более чем на 8% - больше всего с 9 марта.
«На рынках распространились беспокойства относительно того, что замедление мировой экономики в конечном итоге снизит спрос. Цены на нефть были подвержены резким колебаниям из-за неуверенности трейдеров после российского вторжения в Украину.
Последнее падение произошло на фоне падения акций и резкого роста курса доллара. Citigroup Inc. заявила, что в текущем году цена на нефть может упасть до 65 долларов в случае рецессии», - пишет агентство.
Отмечается, что в июне цены на нефть находились под давлением, поскольку центральные банки агрессивно повышали процентные ставки.
«Тем не менее, физические бочки приносят огромные премии. Во вторник Саудовская Аравия повысила официальные цены продажи в Азии. Ее ведущая цена на легкую арабскую нефть в августе будет на $9,30 выше регионального контрольного показателя, то есть на $2,80», - пишет Bloomberg.
«Цены на сырую нефть упали, поскольку беспокойство по поводу ослабления спроса начинают перевешивать опасения относительно ограниченного предложения», - признал рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада.
Кроме опасений рецессии, на цены влияет то, что Шанхай начал массовое тестирование на Covid в девяти районах после выявления случаев за последние два дня — это поставило под вопрос возобновление спроса в одной из крупнейших стран мира-потребителей нефти.