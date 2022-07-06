Уроженец Беларуси Карнаухов может отправиться в армию России 6.07.2022, 19:16

Павел Карнаухов

Хоккеиста подозревают в покупке военного билета.

По информации Telegram-канала SHOT, уроженец Беларуси 25-летний Павел Карнаухов, являющийся нападающим ЦСКА, может уехать служить на Север, как и голкипер сборной России Иван Федотов. По данным канала, у правоохранительных органов возникли вопросы к военному билету нападающего.

Подозревается, что в 2017 году Карнаухов купил военный билет через знакомого бывшего полицейского Фарита Самигуллина, которого задержали в апреле 2022 года за то, что он помогал спортсменам избежать службы в армии. Самигуллин, который жил в Уфе, помогал футболистам одноименного клуба и игрокам хоккейного «Салавата Юлаева» избежать армии. Однако Карнаухов игроком уфимской команды.

Предполагается, что военный билет обошелся нападающему ЦСКА в 37 тысяч российских рублей (на данный момент это 647 долларов – прим. Tribuna.com).

В июне 2020-го он переподписал контракт с ЦСКА на три года. Хоккеист — обладатель Кубка Гагарина и чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2022 со сборной России.

Напомним, что Карнаухов является уроженцем Минска и воспитанником столичной «Юности».

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