Ученые предлагают отправить на Марс искусственного «альбатроса» 6.07.2022, 19:18

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Инженеры из NASA и Университета Аризоны занялись разработкой нового летательного аппарата, который отправят на Марс. Устройство, которое будет напоминать альбатроса, может помочь исследователям раскрыть тайны Красной планеты, сообщает Forbes.

Маленький вертолет Ingenuity, который NASA отправило на Марс в 2020 году, стал невероятным успехом. За время пребывания на Красной планете он уже успел совершить 27 полетов, делая снимки поверхности Марса.

Несмотря на то, что Ingenuity может сделать то, чего не может марсоход, у него есть свои ограничения. Он очень маленький с крошечной батареей, что означает, что он может взлететь только на три минуты и преодолеть только 12 метров.

Поэтому ученые решили разработать нечто, что гораздо лучше подойдет для дальнейших исследований – планер, похожий на альбатроса. На поверхности Марса находится несколько роверов, а на орбите – несколько станций. Но промежуточный слой остается непокрытым, из-за чего у ученых нет доступа к масштабному набору данных о климате, а также геологических особенностях, вулканах и каньонах.

«Именно здесь происходят все обмены между поверхностью и атмосферой, здесь пыль собирается и отправляется в атмосферу, смешиваются газы и происходит модуляция крупномасштабных ветров горно-долинными потоками. У нас просто мало данных об всем этом», — заявил Александр Клинг, научный сотрудник Центра моделирования климата Марса NASA.

Он и его коллеги занялись разработкой концепции легкого, недорогого планера с ветровой тягой. Согласно задумке, устройство будет напоминать альбатроса с размахом крыльев около трех метров и весом около пяти килограммов. Оно будет парить над поверхностью Марса в течение нескольких дней, используя только энергию ветра.

На борту аппарата будут установлены датчики полета, температуры и газа, а также камеры. Ученые хотят отправить несколько таких «альбатросов» на Марс в качестве демонстрационной модели. Возможно, их доставят с помощью небольших кубсатов, в которые они будут помещены в сложенном состоянии, а потом развернутся.

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