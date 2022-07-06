Спикер Госдумы РФ Володин: Нам есть что возвращать в США 47 6.07.2022, 19:33

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Вячеслав Володин

В РФ на словах собрались «возвращать» Аляску.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской.

Об этом он сказал на заседании Думы в среду, 6 июля, сообщает РБК.

Отмечается, что об этом он сказал в контексте блокировки на западе российских активов и их возможной передачи Украине.

«Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России – ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», - сказал Володин.

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