Запад планирует ограничить стоимость российской нефти 1 6.07.2022, 19:54

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Известна возможная цена.

США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что конкретную максимальную цену страны Запада еще не определили. Она будет зависеть от «рыночных условий на момент принятия таких ограничений». При этом американские чиновники проводят по несколько совещаний в неделю для урегулирования этого вопроса.

По информации Bloomberg, введение цены в 40 долларов за баррель российской нефти является очень маловероятным. В администрации Байдена считают, что такой порог является слишком низким и может привести к резкому скачку цен на нефть в мире.

Bloomberg добавляет, что на этой неделе российскую нефть продавали по цене 80 долларов за баррель.

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