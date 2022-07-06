Россияне стали в два раза чаще покупать антидепрессанты 7 6.07.2022, 20:03

Чаще всего их покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

В течение первой половины 2022 года жители России стали чаще покупать антидепрессанты. В частности, продажи этих препаратов выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в среду, 6 июля, сообщило российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

В сообщении говорится, что больше всего вырос спрос на следующие антидепрессанты: Сертралин (+113%), Флуоксетин (+90%), Эсциталопрам (+79%).

Россияне купили практически шесть миллионов единиц антидепрессантов за первое полугодие 2022 года на сумму 3,6 млрд руб. Это на 87% больше, чем за тот же период прошлого года (1,9 млрд руб). В то же время, за шесть месяцев 2021 года показатели покупок антидепрессантов составляли 3,6 млн единиц.

Наибольший спрос на антидепрессанты наблюдался в следующих регионах России:

Москва (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек),

Санкт-Петербург (1,2 тыс. пачек),

Московская область (1,1 тыс.),

Калужская область (988),

Ростовская область (975).

Тогда же как меньше всего подобных препаратов покупают жители:

Ненецкого автономного округа (141 упаковок на 10 тыс. человек),

Чечни (90),

Тывы (59).

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