Начальник ГРУ Беларуси заявил о подготовке НАТО к войне против РФ 44 6.07.2022, 21:00

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Руслан Косыгин

Руслан Косыгин заявил, что в «качестве противника» рассматривается и Беларусь.

Страны ЕС и США якобы готовятся к ведению боевых действий против России на восточном направлении, на территории Польши и стран Балтии, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин.

«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал он (цитата по БелТА).

По мнению Косыгина, Польша и страны Балтии «превращаются в полигон», где Вашингтон намерен развязать «кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников». Подтверждением этого, по словам начальника ГРУ, являются проводимые на востоке Европы тренировки по переброске войск и их применению, при этом «в качестве противника рассматриваются Россия и Беларусь».

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