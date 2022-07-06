Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт

Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт5
- 6.07.2022, 21:10
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Вместо демилитаризации прошла максимальная милитаризация Украины.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
«О так называемых целях россии. За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями», - подчеркнул он.
«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. «План путина» идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество. Спасибо партнерам!»– добавил секретарь СНБО.