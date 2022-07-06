Минск сегодня снова затопило 4 6.07.2022, 21:21

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На дорогах реки.

Ближе к окончанию рабочего дня небеса разверзлись и пролили на землю миллионы капель, пишет «Онлайнер».

Cтатистика от Мингорисполкома: «По линии 115.бел поступило 126 заявок от граждан, в том числе по местам подтопления, по работе ливневой канализации, по течи кровли, течи стыков, течи примыкания балконов. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме по устранению последствий обильного выпадения осадков. Пострадавших нет», — отметил заместитель председателя Александр Дорохович.

«Минсктранс» также сообщает о временных трудностях. Так, начиная с 18:03 в городе стал останавливаться общественный транспорт (а затем, когда вода уходила, снова возвращаться на линию). Троллейбусы и автобусы застопорились на бульваре Шевченко в направлении ул. Хоружей, на ул. Пинской в обоих направлениях, на Богдановича также в обоих направлениях. Стоял транспорт на ул. Туровского, Крупской, Малинина, Куйбышева, Карастояновой, Калиновского, Кнорина (здесь организовали объездной маршрут).

Перерыв в движении трамваев был на ул. Козлова, Платонова, Логойский тракт, Калиновского.

Минчанин Максим в районе 18 часов оказался на улице Гурского. А там такая картина: отважные авто, не боящиеся гидроудара, бороздят воды перекрестка.

На этот раз ливень затронул и центр города. Вот так выглядела улица Интернациональная. Говорят, на Коммунистической еще хуже.

Сдалась и улица Каховская. В одном из дворов, в районе домов номер 23 и 25, даже бьет персональный фонтан.

Ливень снова не пощадил улицу Кольцова: проехать, конечно, можно, но приятного мало.

На бульваре Шевченко свой Сен-Тропе.

А вот тоже бульвар Шевченко, но с другого ракурса.

Район метро «Молодежная».

Тем, кто в эти минуты оказался в районе Expobel и, в частности, по пути от ТЦ к остановке общественного транспорта, не позавидуешь: мало того что воды по колено снизу, так еще и «добавка» сверху.

А это атмосфера на улице Б. Хмельницкого.

Обычно улица Богдановича выходит сухой из воды. Но не в этот раз. Вот как выглядел участок дороги по направлению к площади Бангалор.

Дмитрий решил стать естествоиспытателем и замерить глубину лужи на Логойском тракте. Опыт с участием человека показал: воды по колено.

Шикарная река возле Комаровки.

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