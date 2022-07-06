За последние сутки 35 обладателей различных постов в правительстве Джонсона подали в отставку 6 6.07.2022, 21:30

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Борис Джонсон

Сам Джонсон не намерен покидать должность премьера Британии.

Министры и другие чиновники британских структур власти один за другим покидают свои посты. Причина — новый скандал вокруг Бориса Джонсона. Но сам он покидать свою должность не намерен.

6 июля число официальных лиц, покинувших консервативное правительство Бориса Джонсона и аппарат партии в парламенте, достигло 35 человек, включая двух министров и больше десяти заместителей. Однако сам Борис Джонсон уходить не намерен — он сказал, что его главная задача в текущих условиях — «продолжать работу».

Напомним, массовый уход консерваторов со своих постов начался после очередного скандала, который разгорелся на прошлой неделе: заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли.

Прошел всего месяц с момента, когда партия консерваторов инициировала вотум недоверия своему лидеру. Тогда Джонсону удалось преодолеть негативные настроения и остаться на посту, пусть и с небольшим перевесом голосов.

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