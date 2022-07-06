Игоря Лосика поставили на учет как склонного к суициду и экстремизму 6.07.2022, 21:58

Игорь Лосик

Политзаключенный находится в новополоцкой колонии.

Политзаключенного Игоря Лосика в новополоцкой колонии поставили на учет как склонного к суициду и экстремизму. Об этом в инстаграм сообщила его жена Дарья Лосик.

Кроме того, ему объявили выговор «за плохое бритье».

«Конечно, ведь по прибытию в ИК у него забрали нормальные бритвы и выдали свои тупые», — пишет она.

В колонии Игорь Лосик находится около трех недель.

Игорь Лосик был приговорен по «делу Тихановского» к 15 годам лишения свободы, его обвинили в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также организации массовых беспорядков. Недавно его этапировали в колонию №1 в Новополоцке. С момента заключения под стражу Игорь Лосик дважды объявлял голодовку, первую из которых держал 42 дня. В конце июня КГБ внес Игоря Лосика в «террористический список».

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