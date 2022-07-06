Игоря Лосика поставили на учет как склонного к суициду и экстремизму
- 6.07.2022, 21:58
Политзаключенный находится в новополоцкой колонии.
Политзаключенного Игоря Лосика в новополоцкой колонии поставили на учет как склонного к суициду и экстремизму. Об этом в инстаграм сообщила его жена Дарья Лосик.
Кроме того, ему объявили выговор «за плохое бритье».
«Конечно, ведь по прибытию в ИК у него забрали нормальные бритвы и выдали свои тупые», — пишет она.
В колонии Игорь Лосик находится около трех недель.
Игорь Лосик был приговорен по «делу Тихановского» к 15 годам лишения свободы, его обвинили в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также организации массовых беспорядков. Недавно его этапировали в колонию №1 в Новополоцке. С момента заключения под стражу Игорь Лосик дважды объявлял голодовку, первую из которых держал 42 дня. В конце июня КГБ внес Игоря Лосика в «террористический список».