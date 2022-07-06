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За пять дней безвиза в Беларусь въехало только 150 поляков

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  • 6.07.2022, 22:03
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За пять дней безвиза в Беларусь въехало только 150 поляков

Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси.

С 1 июля начал действовать безвизовый режим въезда для граждан Польши, следующих через белорусско-польский участок границы. За пять дней Беларусь посетили более 150 граждан Польши.

Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси.

Граждане Польши могут без виз посетить Беларусь с 1 июля по 31 декабря включительно. Для заезда в Беларусь необходимо будет показать только действующий документ для выезда за границу, зеленую карту (при заезде машиной), а также иметь при себе медицинскую страховку. Решение приняли, как говорит беларусская сторона, чтобы «сохранить добрососедское общение».

Но замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский не советует этого делать.

«Если кто-то хочет рискнуть попасть на территорию государства, которое трактует Польшу как врага, тот должен осознавать, что существует очень значительный риск, поскольку там враждебные намерения», – сказал Яблоньский о Беларуси.

Он напомнил, что беларусское государство активно поддерживает российскую агрессию против Украины, в том числе предоставляет свою территорию для обстрелов и атакования российскими войсками Украины.

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