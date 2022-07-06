Business Insider: Санкции ударят по РФ сильнее, чем по Ирану и Венесуэле 6.07.2022, 22:15

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Прогноз экономистов.

Россия пострадает от западных санкций сильнее, чем ранее пострадали от аналогичных санкций Ирана и Венесуэла. Такой прогноз экономистов приводит в среду, 6 июля, Business Insider.

Так, экономист исследовательского института Nomura Такахиде Киучи, напоминает, что обе страны тоже имели сверхдоходы от нефти, но после санкций были вынуждены значительно сокращать добычу.

Российская нефтяная промышленность также, вероятно, пострадает, поскольку иностранные инвестиции массово уходят из страны из-за ее вторжения в Украину.

При этом Россия может пострадать даже больше, чем Иран и Венесуэла, поскольку большинство санкций против нее введено со стороны США, говорит Киучи. К тому же Великобритания запретила импорт российской нефти, а страны ЕС согласились запретить 90% закупок до конца года.

Отмечается, что добыча нефти в Иране и Венесуэле прекратилась после санкций США. Поэтому в июле 2015 года Иран заключил историческое соглашение с шестью мировыми государствами - США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией - об ограничении своей ядерной программы в обмен на смягчение санкций, в частности, по нефти. После отмены санкций экспорт иранской нефти вырос до 2 млн баррелей в день в 2016 году и достиг пика в 2,8 млн баррелей в 2018 году.

В 2019 году США ввели санкции против Венесуэлы, пытаясь устранить диктатора-социалиста Николаса Мадуро. И экспорт Венесуэлы упал до 77-летнего минимума в 623 600 баррелей в день в 2020 году.

Несмотря на значительные доходы от продаж, Минэкономики России прогнозирует, что добыча нефти в этом году упадет на 17% по сравнению с 2021 годом. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году страна экспортировала 5 млн. баррелей сырой нефти в день, половину – в Европу.

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