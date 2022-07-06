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В Браславском районе обнаружен «конемобиль» на базе «Запорожца»

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  • 6.07.2022, 22:24
В Браславском районе обнаружен «конемобиль» на базе «Запорожца»

Фотофакт.

В деревне Слободка Браславского района местный житель дал вторую жизнь своему старому «Запорожцу». О необычной находке, которую заметили туристы, пишет «Комсомольская правда», которой прислали фото и видео «конемобиля».

Новое транспортное средство местный житель соорудил, полностью отрезав переднюю часть ЗАЗ 968 М. Теперь спереди — конь, оглобли упряжи которого приделаны прямо к передней балке машины. По словам владельца, конь уже немолодой — ему около 20 лет.

Так что теперь у авто всего одна лошадиная сила, но по крайней мере оно на ходу. К слову, поскольку у этого «Запорожца» мотор располагается сзади, чисто теоретически автомобиль даже после переделки еще может поехать сам — и без коня.

Правда, выезд на оживленную дорогу на такой машине чреват проблемами: движение по дорогам общего пользования на транспортных средствах, не соответствующих техпаспорту, запрещено.

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