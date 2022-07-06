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В Могилевской области рассказали о последствиях грозы

  • 6.07.2022, 23:07
В Могилевской области рассказали о последствиях грозы

Ветер срывал кровлю.

В Могилевском областном управлении МЧС рассказали о последствиях грозы, прошедшей в регионе сегодня с 18:30 до 19:30.

Максимальная скорость ветра достигала 11 м/с, выпало 3,2 мм осадков при декадной норме 27 мм и месячной 81 мм. Спасатели совершили 12 выездов на уборку упавших деревьев. Одно из деревьев повредило авто в Кличевском районе.

В 19:22 поступило сообщение о сорванной кровле с частного жилого дома в деревне Новое Пашково Могилевского района, в котором проживает семья из 4 человек. Пострадавших нет. Кровля повредила автомобиль Ford Escape.

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