В Могилевской области рассказали о последствиях грозы
- 6.07.2022, 23:07
Ветер срывал кровлю.
В Могилевском областном управлении МЧС рассказали о последствиях грозы, прошедшей в регионе сегодня с 18:30 до 19:30.
Максимальная скорость ветра достигала 11 м/с, выпало 3,2 мм осадков при декадной норме 27 мм и месячной 81 мм. Спасатели совершили 12 выездов на уборку упавших деревьев. Одно из деревьев повредило авто в Кличевском районе.
В 19:22 поступило сообщение о сорванной кровле с частного жилого дома в деревне Новое Пашково Могилевского района, в котором проживает семья из 4 человек. Пострадавших нет. Кровля повредила автомобиль Ford Escape.