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Джонсон отказался уходить в отставку

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  • 6.07.2022, 23:12
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Джонсон отказался уходить в отставку

Он заявил, что намерен «провести страну сквозь трудные времена».

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду, 6 июля, заявил членам Кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет свой пост, передает телеканал Sky News.

«Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну сквозь трудные времена», - сказал Джонсон.

Напомним, менее чем за сутки заявление об отставке написали почти четыре десятка членов правительства Великобритании.

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