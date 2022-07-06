Джонсон отказался уходить в отставку

Джонсон отказался уходить в отставку9
- 6.07.2022, 23:12
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Он заявил, что намерен «провести страну сквозь трудные времена».
Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду, 6 июля, заявил членам Кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет свой пост, передает телеканал Sky News.
«Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну сквозь трудные времена», - сказал Джонсон.
Напомним, менее чем за сутки заявление об отставке написали почти четыре десятка членов правительства Великобритании.