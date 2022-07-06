Лига чемпионов: «Марибор» и солигорский «Шахтер» не забили мячей в первом матче
- 6.07.2022, 23:23
Ответная встреча пройдет 13 июля.
Словенский "Марибор" и солигорский "Шахтер" сыграли вничью в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:0, передает pressball.by.
Ответная встреча пройдет 13 июля.
МАРИБОР — ШАХТЕР — 0:0
МАРИБОР. Стадион "Людски врт". Начало в 21.15.
МАРИБОР: Бергсен — Милец (к), Митрович, Ватсон, Сикошек, Макумбу, Репас, Жугель (Кронаветер, 67), Божич, Брнич (Геррико, 74), Батурина (Ширк, 74).
Запасные: Залокар, Придгар, Мутавчич, Пихлер, Антолин, Ускокович, Карич, Кодерман, Випотник.
ШАХТЕР: Плотников — Антич, Политевич (к), Крыми, Ахмеди, Шатара, Диванович, Юзепчук (Иванович, 46), Дарбо (Плакка, 85), Фейжао, Шевченко.
Запасные: Степанов, Филипенко, Забелин, Корзун, Подстрелов, Черняк, Скавыш.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кронаветер (81), Репас (84).