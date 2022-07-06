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Лига чемпионов: «Марибор» и солигорский «Шахтер» не забили мячей в первом матче

  • 6.07.2022, 23:23
Лига чемпионов: «Марибор» и солигорский «Шахтер» не забили мячей в первом матче

Ответная встреча пройдет 13 июля.

Словенский "Марибор" и солигорский "Шахтер" сыграли вничью в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:0, передает pressball.by.

Ответная встреча пройдет 13 июля.

МАРИБОР — ШАХТЕР — 0:0

МАРИБОР. Стадион "Людски врт". Начало в 21.15.

МАРИБОР: Бергсен — Милец (к), Митрович, Ватсон, Сикошек, Макумбу, Репас, Жугель (Кронаветер, 67), Божич, Брнич (Геррико, 74), Батурина (Ширк, 74).

Запасные: Залокар, Придгар, Мутавчич, Пихлер, Антолин, Ускокович, Карич, Кодерман, Випотник.

ШАХТЕР: Плотников — Антич, Политевич (к), Крыми, Ахмеди, Шатара, Диванович, Юзепчук (Иванович, 46), Дарбо (Плакка, 85), Фейжао, Шевченко.

Запасные: Степанов, Филипенко, Забелин, Корзун, Подстрелов, Черняк, Скавыш.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кронаветер (81), Репас (84).

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