Путин не доверяет генералам? 7.07.2022, 7:39

фото: epa

Военный историк назвал причину кадровых перестановок в армии РФ.

Президент России Владимир Путин беспрестанно отстраняет от командования войсками РФ в Украине генералов, потому что хочет справиться с поставленными "целями" малой кровью и максимально быстро.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" озвучил военный историк Роман Пономаренко.

Так он прокомментировал кадровые ротации в российском военном руководстве, в частности, отстранение командующего воздушно-десантными войсками РФ Сердюкова, руководившего захватом Крыма в 2014 году.

По его словам, вообще естественно, когда военных руководителей снимают, если не справились с поставленными задачами. Так было и в советские времена во Вторую мировую войну.

"Россия в нашем случае пытается действовать такими же методами. Объясню почему. Им тоже не выгодна длительная война, и им бы хотелось закончить ее как можно скорее. Путин, например, не использует слово "война" – у них "спецоперация" продолжается. Он постоянно подчеркивает, что не будет провозглашаться мобилизация в России. Соответственно, он пытается справиться малой кровью и максимально быстро. Поэтому тасуют военных руководителей, чтобы найти того, кто сможет добиться этого результата в поставленные какие-то временные рамки, которые у них оговорены", – заметил эксперт.

Роман Пономаренко убежден, что в настоящее время Кремлю ускорить ход событий в захвате украинских земель не удается. Потому так много информации по поводу замены российских генералов.

"Буквально с первых недель войны начались какие-то кадровые изменения. Конечно, мы сейчас не можем это отслеживать, потому что у нас нет достаточно или менее достоверных источников информации из российского лагеря. Тем не менее, такая тенденция там наблюдается", - подчеркнул он.

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