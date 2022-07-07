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Стройматериалы в Беларуси могут стать дефицитом?

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  • 7.07.2022, 8:10
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Стройматериалы в Беларуси могут стать дефицитом?

Власти Беларуси вводят регулирование цен на многие из них.

Белорусское правительство расширило список строительных материалов, цены на которые будет регулировать государство. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Но порядок формирования на стройматериалы должно будет определить Министерство архитектуры и строительства.

В перечень вошли материалы, в основном используемые при строительстве жилья — песок, цемент, гранитный и доломитный щебень, стекло, краски, лаки и мастики, стеклопакеты, раковины, радиаторы, счетчики и даже электроплиты.

Теперь Министерство архитектуры и строительства должно в 10-дневный срок принять нормативный правовой акт, определяющий порядок регулирования цен на эти товары.

Напомним, что сейчас Министерство архитектуры и строительства также регулирует цены на стройматериалы согласно постановлению ведомства № 73 — в нем 33 позиции: кровельные и отделочные материалы, лесо- и пиломатериалы, известь, стальные конструкции и другие товары.

В мае правительство пообещало сдерживать рост цен на строительные материалы, которые за первые четыре месяца этого года подорожали на 14,4%. При этом стоимость некоторых товаров из этой категории выросла заметнее. К примеру, ламинат стал дороже почти на 30%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 23,3%, линолеум — на 22,8%. Стройматериалы были среди лидеров по подорожанию и в прошлом году.

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