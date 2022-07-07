Стройматериалы в Беларуси могут стать дефицитом? 2 7.07.2022, 8:10

4,476

Власти Беларуси вводят регулирование цен на многие из них.

Белорусское правительство расширило список строительных материалов, цены на которые будет регулировать государство. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Но порядок формирования на стройматериалы должно будет определить Министерство архитектуры и строительства.

В перечень вошли материалы, в основном используемые при строительстве жилья — песок, цемент, гранитный и доломитный щебень, стекло, краски, лаки и мастики, стеклопакеты, раковины, радиаторы, счетчики и даже электроплиты.

Теперь Министерство архитектуры и строительства должно в 10-дневный срок принять нормативный правовой акт, определяющий порядок регулирования цен на эти товары.

Напомним, что сейчас Министерство архитектуры и строительства также регулирует цены на стройматериалы согласно постановлению ведомства № 73 — в нем 33 позиции: кровельные и отделочные материалы, лесо- и пиломатериалы, известь, стальные конструкции и другие товары.

В мае правительство пообещало сдерживать рост цен на строительные материалы, которые за первые четыре месяца этого года подорожали на 14,4%. При этом стоимость некоторых товаров из этой категории выросла заметнее. К примеру, ламинат стал дороже почти на 30%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 23,3%, линолеум — на 22,8%. Стройматериалы были среди лидеров по подорожанию и в прошлом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».