Билл Гейтс показал свое резюме 48-летней давности

Билл Гейтс показал свое резюме 48-летней давности4
- 7.07.2022, 8:41
- 4,006
Оно было подано за год до создания компании Microsoft.
Основатель Microsoft Билл Гейтс показал в соцсети LinkedIn свое резюме 1974 года.
Скан документа миллиардер сопроводил комментарием: «Если вы недавний выпускник или бросили колледж, я уверен, что ваше резюме выглядит намного лучше, чем мое 48 лет назад».
Резюме Гейтс подавал за год до того, как создал Microsoft. Судя по документу, на тот момент он учился в Гарварде на первом курсе, причем претендовал на зарплату $12 тыс.
Билл Гейтс искал работу системного аналитика или системного программиста. В резюме он утверждает, что знает целый список популярных языков программирования.
Примечательно, что в резюме рассказано о совместном проекте с Полом Алленом, будущим партнером Гейтса по Microsoft. На тот момент они разработали систему для изучения транспортного потока.
Еще один забавный факт — в резюме указаны рост и вес Гейтса: 5 футов 10 дюймов (около 178 см) и 130 фунтов (примерно 59 кг).