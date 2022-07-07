Билл Гейтс показал свое резюме 48-летней давности 4 7.07.2022, 8:41

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Билл Гейтс

Оно было подано за год до создания компании Microsoft.

Основатель Microsoft Билл Гейтс показал в соцсети LinkedIn свое резюме 1974 года.

Скан документа миллиардер сопроводил комментарием: «Если вы недавний выпускник или бросили колледж, я уверен, что ваше резюме выглядит намного лучше, чем мое 48 лет назад».

Резюме Гейтс подавал за год до того, как создал Microsoft. Судя по документу, на тот момент он учился в Гарварде на первом курсе, причем претендовал на зарплату $12 тыс.

Билл Гейтс искал работу системного аналитика или системного программиста. В резюме он утверждает, что знает целый список популярных языков программирования.

Примечательно, что в резюме рассказано о совместном проекте с Полом Алленом, будущим партнером Гейтса по Microsoft. На тот момент они разработали систему для изучения транспортного потока.

Еще один забавный факт — в резюме указаны рост и вес Гейтса: 5 футов 10 дюймов (около 178 см) и 130 фунтов (примерно 59 кг).

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