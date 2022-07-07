Умер российский финансист Слава Рабинович 4 7.07.2022, 8:49

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Слава Рабинович

Он был известным критиком Путина.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович скончался в Израиле в возрасте 56 лет.

Об этом в Twitter сообщила 5 июля российская журналистка Надежда Кеворкова, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин подтвердил ее информацию.

"Все так, Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – написал Невзлин.

В Израиле умер Слава Рабинович. 28 февраля 2015 он сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы.

Он был соседом с Немцовым. Поразился, когда табличку повесили не на тот дом.

Осенью его сбила машина, долго лежал в больнице с тяжёлыми переломами — Nadezhda Kevorkova (@KevorkovaNadia) July 5, 2022

Рабинович родился в 1966 году в Ленинграде, в 1989 году эмигрировал в США, где получил высшее экономическое образование. Он стал инвестиционным финансистом, специализировался на инвестициях в российский рынок ценных бумаг, отмечает "Радио Свобода". Рабинович был главным исполнительным директором Diamond Age Capital Advisors, широко известен как блогер и публицист, как финансовый аналитик давал комментарии многим СМИ.

Он критиковал президента РФ Владимира Путина и в 2015 году заявлял, что глава Кремля причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Путин просто так, легко и играючи, не переживет весну, лето и осень 2021 года. И я убежден, что он сделает что-то кошмарное. Кошмарное для всех нас и кошмарное для всего мира. Его необходимо остановить", – писал он в апреле прошлого года.

Последний пост Рабиновича в Facebook датирован сентябрем 2021 года: финансист рассказывал, что его на тротуаре сбила машина.

В Telegram он писал последний раз 16 октября, сообщая, что его состояние тяжелое.

"Похоже, что я выбыл из игры очень-очень надолго…" – отметил он тогда.

В Израиле умер Слава Рабинович. 28 февраля 2015 он сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы.

Он был соседом с Немцовым. Поразился, когда табличку повесили не на тот дом.

Осенью его сбила машина, долго лежал в больнице с тяжёлыми переломами — Nadezhda Kevorkova (@KevorkovaNadia) July 5, 2022

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