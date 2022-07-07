Офицер ВСУ: Вероятность вступления Лукашенко в войну — 80% 12 7.07.2022, 8:56

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Военный эксперт рассказал, какие ответные удары будут нанесены по армии диктатора.

Семен Кабакаев еще вчера был известным военным экспертом и блогером, а сегодня он – офицер ВСУ и член экспертной группы при главнокомандующем Вооруженных сил Валерии Залужном. Журналисты obozrevatel.com поговорили с Семеном о рисках открытого участия Беларуси в войне против Украины.

– Семен, по-твоему, насколько высока вероятность возможного присоединения Лукашенко к российской войне против украинцев?

– Я думаю, где-то 80%.

– Почему? Еще совсем недавно вероятность была низкой, а сегодня уже настолько велика?

– Не согласен, что она была очень низкой.

– Было много заявлений о том, что мы не видим сегодня подготовки беларусов к войне. Есть маневры.

– Есть информация о том, что Путин начал заставлять Лукашенко отправлять армию воевать с нами, и Лукашенко с помощью социальных служб, и государственных, и частных, делал опрос, готовы ли военные и гражданские к мобилизации и вторжению в Украину. Готовы были до 10%, около 90% сказали, что "не хотят и не будут". И он с бумажками побежал к Путину и сказал, что согласен предоставить россиянам базы, ракеты, снаряды, боеприпасы, аэродромы, места проживания, но своих людей дать не может, потому что они повернутся против него с оружием, и этим воспользуется оппозиция. Это как будто бы убедило Путина, все ресурсы белoрусов используются.

Сможет ли он вынудить Лукашенко вступить в открытую войну? Это вопрос времени, шантажа и т. д. Мы же понимаем, что Путин может поставить вопрос ребром: или ты наступаешь на территорию Украины, или мы тебя здесь, условно говоря, убьем. Я уверен в вероятности такого разговора.

Лукашенко пытается до последнего это как-то оттянуть. Получится ли у него – не знаю. Не уверен.

– Чем это нам грозит? Беларуская армия малочисленна. Скорее речь идет о расширении фронта?

– Расширение фронта по длине нашей границы. Это раз. Затем – увеличение за счет резервистов организованного военного контингента. Для нас это большая проблема, потому что не хватит мешков паковать их и передавать обратно в Беларусь. Большая проблема – это стало понятно по россиянам. Сколько там они мешков закупили? 50 тысяч? Еще немного осталось.

– Насколько белорусский "фронт" осложнит нам жизнь?

– Сложно предвидеть. Там уже начнутся "отказники", люди будут убегать из армии в поля, в села, к родственникам, чтобы не воевать. Но некоторые пойдут, у них гайки в голове скрутятся, и они попытаются убивать так же, как и россияне. Трудно прогнозировать, какой процент этой армии будет боеспособным.

– Главная цель – оттянуть силы от восточного фронта?

Да, по большому счету, наш фронт увеличится. То есть нам нужно будет применять больше подразделений на белорусском направлении. Люди есть, и они готовы воевать. Вопрос в оружии: будет ли его у нас достаточно, чтобы удержать наступление на том или ином направлении? Это ключевой вопрос, который мы решаем: получим ли оружие, пойдем ли в контрнаступление?

Если говорить о стратегии возможного наступления со стороны Беларуси, то они могут провести серию ракетных налетов, а, возможно, поедут колоннами, как это было в начале войны. Не исключено, что они начнут отрабатывать тактику, которая сейчас применяется в Лисичанске, Северодонецке, Бахмуте. То есть "отгремела" артиллерия, пошла пехота, пехоту забрали назад, снова отработала артиллерия – это классическая схема времен Второй мировой.

Подытоживая, могу сказать, что Беларусь – такая же угроза, как и Россия. Есть вероятность наступления по всей линии границы с Украиной.

– Можем ли мы "накидать" Лукашенко в ответ, можем ли ударить по базе, где стоят их "Искандеры"?

– Я считаю, что мы можем сделать это и на территории РФ. Мы действительно можем это отрабатывать. Ну, горят же города в России?

– Но украинские чиновники говорят, что это не мы.

– Так это и не мы. Но у ВСУ хватает средств, которые достают на территорию Беларуси и могут уничтожить их пункты дислокации, базы, местные предприятия и т. д. Для этого нужно больше оружия, чтобы уничтожить в тылу больше врага.

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